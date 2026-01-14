Bolsas da Europa fecham sem direção única, com tensões geopolíticas ganhando força

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 14, enquanto investidores seguem cautelosos diante do avanço de tensões geopolíticas no Irã e do encontro marcado para hoje entre autoridades dos EUA, da Dinamarca e da Groenlândia. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,46%, a 10.184,35 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,56%, a 25.278,21 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,10%, a 8.338,62 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,36%, a 8.531,26 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,05%, a 17.695,70 pontos. O FTSE MIB avançou 0,27% em Milão, a 45.647,40 pontos. As cotações são preliminares.

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reúnem com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira. O presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou seu discurso agressivo contra a ilha autônoma pouco antes da reunião, colocando como "inaceitável" qualquer coisa menos do que sua integração aos EUA. No Oriente Médio, o Irã prometeu atacar bases americanas na região, caso Washington interfira na repressão do regime persa aos protestos realizados no país, que já deixou mais de 3 mil mortos. A embaixada dos EUA na Arábia Saudita orientou cidadãos a evitarem instalações militares, enquanto o exército dos EUA retirou parte do pessoal da Base Aérea de Al Udeid, no Catar, como precaução. No fronte corporativo, a Fresnillo caiu 0,24%, revertendo ganhos que levaram os papéis a atingir recorde pela manhã, em linha com o rali de metais preciosos. Outras ações do setor de mineração seguiram o mesmo caminho, com o subíndice de recursos básicos do Stoxx 600 avançando 1,4%.