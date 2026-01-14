Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham sem direção única, com tensões geopolíticas ganhando força

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 14, enquanto investidores seguem cautelosos diante do avanço de tensões geopolíticas no Irã e do encontro marcado para hoje entre autoridades dos EUA, da Dinamarca e da Groenlândia.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,46%, a 10.184,35 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,56%, a 25.278,21 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,10%, a 8.338,62 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,36%, a 8.531,26 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,05%, a 17.695,70 pontos. O FTSE MIB avançou 0,27% em Milão, a 45.647,40 pontos. As cotações são preliminares.

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reúnem com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou seu discurso agressivo contra a ilha autônoma pouco antes da reunião, colocando como "inaceitável" qualquer coisa menos do que sua integração aos EUA.

No Oriente Médio, o Irã prometeu atacar bases americanas na região, caso Washington interfira na repressão do regime persa aos protestos realizados no país, que já deixou mais de 3 mil mortos. A embaixada dos EUA na Arábia Saudita orientou cidadãos a evitarem instalações militares, enquanto o exército dos EUA retirou parte do pessoal da Base Aérea de Al Udeid, no Catar, como precaução.

No fronte corporativo, a Fresnillo caiu 0,24%, revertendo ganhos que levaram os papéis a atingir recorde pela manhã, em linha com o rali de metais preciosos. Outras ações do setor de mineração seguiram o mesmo caminho, com o subíndice de recursos básicos do Stoxx 600 avançando 1,4%.

Já a empresa de defesa checa Czechoslovak Group (CSG) informou que planeja listar ações existentes e novas na Euronext Amsterdã, no que pode ser uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPOs) da Europa neste ano. Apesar das tensões geopolíticas, o subíndice do setor de defesa caiu 1,5% nesta quarta.

Ações de tecnologia (-1,6%) também penalizaram o desempenho europeu, em linha com a deterioração no sentimento de risco em Wall Street e fuga dos papéis de big techs.

