Bolsas da Ásia fecham mistas com Tóquio em recorde e 9ª máxima histórica na Coreia do Sul
Por Patricia Lara*
São Paulo, 14/01/2026 - A Bolsa de Tóquio marcou novo recorde e a da Coreia do Sul cravou a nona máxima histórica consecutiva em dia de desempenhos distintos das bolsas asiáticas nesta quarta-feira. No Japão, o mercado segue impulsionado pelas crescentes expectativas de convocação de uma possível eleição geral no país, um desdobramento que pode consolidar a posição política da primeira-ministra Sanae Takaichi.
O índice japonês Nikkei disparou 1,5% para 54.341,23 pontos. A Taiyo Yuden subiu 6,9% e a Yaskawa Electric teve alta de 6,6%. A Shiseido avançou 5,9%.
Após conversas bilaterais, Takaichi e o presidente sul-coreano Lee Jae Myung confirmaram a "importância estratégica" dos laços entre seus países durante uma reunião em Nara, na terça-feira. Ambos concordaram em fortalecer a cooperação em segurança econômica.
Em Seul, o Kospi avançou 0,6%, fechando em 4.723,10 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,31%, a 4.126,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,65%, a 2.693,41 pontos. As exportações chinesas aumentarem acima do esperado, evidenciando que o país segue encontrando resiliência às tarifas americanas. O superávit chinês atingiu US$ 1,2 trilhão.
Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 0,6% em Hong Kong, a 26.999,81 pontos. A Alibaba Health Information Technology saltou 19%, beneficiando-se do otimismo dos investidores de que a empresa está bem posicionada para lucrar com o uso de IA no setor.
As ações da Sino Biopharmaceutical subiram 2,89% após a gigante farmacêutica chinesa anunciar planos para adquirir a Hangzhou Hygieia Biomedical por até 1,2 bilhão de yuans chineses, o equivalente a US$ 172 milhões. A Hygieia é uma startup chinesa especializada em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores com foco estratégico em doenças crônicas, como controle de peso, doenças cardiovasculares e distúrbios neurológicos.
O Taiex subiu 0,8% em Taiwan, a 30.941,78 pontos.
Na Oceania, a bolsa australiana teve alta e o S&P/ASX 200 ganhou 0,14%, a 8.820,60 pontos.
* Com informações da Dow Jones Newswires
