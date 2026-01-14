Bolsas da Ásia fecham mistas com Tóquio em recorde e 9ª máxima histórica na Coreia do Sul

São Paulo, 14/01/2026 - A Bolsa de Tóquio marcou novo recorde e a da Coreia do Sul cravou a nona máxima histórica consecutiva em dia de desempenhos distintos das bolsas asiáticas nesta quarta-feira. No Japão, o mercado segue impulsionado pelas crescentes expectativas de convocação de uma possível eleição geral no país, um desdobramento que pode consolidar a posição política da primeira-ministra Sanae Takaichi.

O índice japonês Nikkei disparou 1,5% para 54.341,23 pontos. A Taiyo Yuden subiu 6,9% e a Yaskawa Electric teve alta de 6,6%. A Shiseido avançou 5,9%.

Após conversas bilaterais, Takaichi e o presidente sul-coreano Lee Jae Myung confirmaram a "importância estratégica" dos laços entre seus países durante uma reunião em Nara, na terça-feira. Ambos concordaram em fortalecer a cooperação em segurança econômica.

Em Seul, o Kospi avançou 0,6%, fechando em 4.723,10 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,31%, a 4.126,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,65%, a 2.693,41 pontos. As exportações chinesas aumentarem acima do esperado, evidenciando que o país segue encontrando resiliência às tarifas americanas. O superávit chinês atingiu US$ 1,2 trilhão.