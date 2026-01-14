Atividade nos EUA cresceu de forma leve a modesta na maioria dos distritos, mostra Livro Bege

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de janeiro, publicado nesta quarta-feira, 14, apontou que a atividade econômica aumentou de forma leve a modesta na maioria dos distritos dos EUA, o que representa uma melhora nos últimos três meses - quando as regiões tiveram pouca ou nenhuma mudança.

Segundo o documento, a maioria dos bancos relatou crescimento leve a moderado nos gastos dos consumidores neste ciclo, em grande parte atribuído à temporada de compras de fim de ano.