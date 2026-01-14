Atividade nos EUA cresceu de forma leve a modesta na maioria dos distritos, mostra Livro Bege
O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de janeiro, publicado nesta quarta-feira, 14, apontou que a atividade econômica aumentou de forma leve a modesta na maioria dos distritos dos EUA, o que representa uma melhora nos últimos três meses - quando as regiões tiveram pouca ou nenhuma mudança.
Segundo o documento, a maioria dos bancos relatou crescimento leve a moderado nos gastos dos consumidores neste ciclo, em grande parte atribuído à temporada de compras de fim de ano.
"Vários distritos também observaram que os gastos foram mais fortes entre consumidores de maior renda, com aumento das despesas em bens de luxo, viagens, turismo e atividades de experiência", diz o Livro Bege.
A atividade manufatureira foi mista, com cinco distritos relatando crescimento e seis apontando contração.
Já as perspectivas para a atividade econômica foram moderadamente otimistas, com a maioria dos distritos esperando crescimento de leve a moderado nos próximos meses.