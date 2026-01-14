AgroGalaxy suspende operações da Sementes Campeã em meio à reestruturação

A AgroGalaxy decidiu suspender, a partir desta quarta-feira, 14, as atividades da Sementes Campeã, sua subsidiária, em recuperação judicial. A medida faz parte de um conjunto de ajustes estruturais adotados pela companhia para enfrentar um cenário considerado desafiador para 2026 e garantir a sustentabilidade das operações.

Segundo a ata, o colegiado deliberou, "por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, pela suspensão das atividades da Sementes Campeã", autorizando a Diretoria a adotar todas as providências necessárias para a implementação da medida.

Em nota à imprensa, a AgroGalaxy afirmou que a suspensão está inserida no seu processo de Recuperação Judicial e em um plano contínuo de otimização e eficiência operacional. De acordo com a companhia, vêm sendo promovidos "ajustes estruturais considerados essenciais para a sustentabilidade de suas operações, diante das perspectivas desafiadoras do mercado para 2026".

Além da paralisação das atividades da subsidiária, a empresa informou que está promovendo uma readequação do tamanho da operação, com foco na priorização de "unidades com melhor eficiência operacional e menor necessidade de capital de giro". Segundo a AgroGalaxy, o objetivo desse redimensionamento é permitir a geração de receitas suficientes para manter a operação viável no curto e médio prazos.

"A readequação do tamanho da operação tem o objetivo de permitir à companhia gerar receitas suficientes e honrar os compromissos com clientes, fornecedores, parceiros, credores e os colaboradores que seguem na nova jornada de negócios em busca da retomada dos resultados", destacou a empresa no comunicado.