Agibank dá entrada em pedido para IPO na Bolsa de Nova York

O Agibank deu entrada, nesta quarta-feira, 14, em pedido para conduzir uma oferta pública inicial (IPO) de ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). O pleito consta em prospecto protocolado na Securities and Exchange Comission - SEC, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) americana -, poucos dias após outra fintech brasileira, o PicPay, puxar a fila com uma solicitação de IPO nos Estados Unidos. O documento não detalha valores, mas a agência Bloomberg informou que a intenção da fintech brasileira é captar cerca de US$ 1 bilhão.

A empresa pretende emitir ações Classe A, a uma faixa de preço não informada, sob o ticker "AGBK". Os papéis de Classe B ficarão com o fundador Marciano Testa, que manterá o controle da companhia. O IPO será coordenado por Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. No prospecto, o Agibank afirma que teve lucro líquido de R$ 831,70 milhões nos nove meses encerrados em setembro passado, um avanço de 39,3% ante igual período de 2024. A fintech diz ter registrado o maior ritmo de crescimento de lucro no Brasil entre 2022 e 2024, com base na comparação com os cinco maiores bancos tradicionais do País. Já o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 39,1%.