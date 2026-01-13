Volume de serviços prestados recua 0,1% em novembro ante outubro, afirma IBGE

O volume de serviços prestados caiu 0,1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelos Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,1%. O intervalo das estimativas indicava desde uma queda de 0,6% até uma alta de 0,5%.

Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com novembro de 2024, houve avanço de 2,5% no penúltimo mês de 2025, já descontado o efeito da inflação. Neste caso, o porcentual também ficou aquém da mediana, que era de alta de 2,8%, com intervalo entre avanço de 1,2% e aumento de 4,1%.