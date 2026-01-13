Vendas de motos crescem 17,1% em 2025 e atingem recorde, revela Fenabrave

As vendas de motos alcançaram um recorde de 2,2 milhões de unidades em 2025 e superaram pela primeira vez o número de carros de passeio vendidos no País. O crescimento foi de 17,1% na comparação com 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13, pela Fenabrave, a associação das concessionárias.

Só em dezembro, foram vendidas 193,2 mil motocicletas, o que corresponde a um crescimento de 27,2% na comparação com o mesmo mês de 2024. Na margem - ou seja, na passagem de novembro para dezembro -, a alta foi de 7%.

Em 2025, foram vendidas mais motos do que carros de passeio no Brasil, algo inédito em 23 anos de estatísticas. A diferença foi de 200 mil unidades em relação aos emplacamentos de carros, que somaram 2 milhões no ano passado.

Antes da pandemia, tendo 2019 como referência, as vendas de carros eram o dobro das de motos. Porém, desde então, o mercado de motos dobrou de tamanho.