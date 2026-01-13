Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas de motos crescem 17,1% em 2025 e atingem recorde, revela Fenabrave

Vendas de motos crescem 17,1% em 2025 e atingem recorde, revela Fenabrave

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As vendas de motos alcançaram um recorde de 2,2 milhões de unidades em 2025 e superaram pela primeira vez o número de carros de passeio vendidos no País. O crescimento foi de 17,1% na comparação com 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13, pela Fenabrave, a associação das concessionárias.

Só em dezembro, foram vendidas 193,2 mil motocicletas, o que corresponde a um crescimento de 27,2% na comparação com o mesmo mês de 2024. Na margem - ou seja, na passagem de novembro para dezembro -, a alta foi de 7%.

Em 2025, foram vendidas mais motos do que carros de passeio no Brasil, algo inédito em 23 anos de estatísticas. A diferença foi de 200 mil unidades em relação aos emplacamentos de carros, que somaram 2 milhões no ano passado.

Antes da pandemia, tendo 2019 como referência, as vendas de carros eram o dobro das de motos. Porém, desde então, o mercado de motos dobrou de tamanho.

O desempenho reflete não só a expansão dos serviços de entrega (delivery), como também a busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos tanto na manutenção quanto no consumo de combustível.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar