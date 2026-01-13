Nova York, 13/01/2026 - O U.S. Bancorp fechou um acordo para comprar a BTIG, uma empresa de serviços financeiros especializada em banco de investimento, vendas e negociações institucionais, pesquisa e corretagem prime, por até US$ 1 bilhão em dinheiro e ações.

U.S. Bancorp compra BTIG por até US$ 1 bilhão para expandir presença em mercado de capitais -

O U.S. Bancorp anunciou na terça-feira que pagará inicialmente US$ 725 milhões pela BTIG, consistindo em US$ 362,5 milhões em dinheiro e 6,6 milhões de ações, com até US$ 275 milhões adicionais em dinheiro pagáveis ao longo de três anos, sujeitos a certas metas de desempenho.

O fechamento do negócio está previsto para o segundo trimestre de 2026.

O U.S. Bancorp disse esperar que a aquisição expanda seu conjunto de produtos baseados em mercados e receita, enquanto fortalece seu suporte a clientes institucionais.

O banco americano afirmou que a BTIG traz novas capacidades, incluindo vendas e negociações de ações institucionais, mercados de capitais de ações, negociação eletrônica de ações e consultoria em fusões e aquisições, o que espera que acelere seu impulso nos mercados de capitais.