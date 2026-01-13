Trump renova críticas a Powell, enquanto preocupações sobre independência do Fed se mantêm

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou as críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, enquanto as preocupações sobre a independência do BC dos EUA se mantêm, após o chefe da instituição monetária ser alvo de investigação do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês).

"Powell é idiota, incompetente ou desonesto, mas certamente ele não faz um bom trabalho", disse para repórteres nesta terça-feira, 13, antes de embarcar para uma viagem à Michigan, onde fará um discurso sobre economia.