Trump diz querer alguém no Fed que reduza os juros quando o mercado estiver 'indo bem'

"Em outros tempos, a taxa de juros cairia frente a bons números da economia", afirmou o republicano. "Quero alguém no Fed que reduza os juros quando o mercado estiver caminhando bem", acrescentou, após dizer que o presidente do Fed, Jerome Powell, acaba com qualquer "rali" nos mercados financeiros. Trump ainda se referiu a Powell como "idiota", ao afirmar que o presidente do BC americano estará fora do cargo "em breve".

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que quer alguém na cadeira de presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) que reduza a taxa de juros quando o mercado estiver "indo bem", durante discurso em Detroit nesta terça-feira, 13.

O líder dos EUA também defendeu sua política tarifária, alertando que os dirigentes norte-americanos na Suprema Corte e no Congresso que são contra a medida estão dando apoio à China.

"As tarifas deram trilhões de dólares em novos investimentos e parcerias sem precedentes. A Suprema Corte agora vai avaliar essas tarifas e opções alternativas serão discutidas se perdermos na justiça", prometeu Trump.

Sobre a Venezuela, o presidente americano afirmou que sua gestão está trabalhando com o governo de Caracas após o "ataque menos letal da história" e que os EUA estão recebendo "milhões e milhões barris de petróleo", no valor de bilhões de dólares provenientes do país. "Vamos tornar aquele país Venezuela muito forte novamente", disse, reiterando que irá fazer os preços do petróleo "caírem ainda mais".

Trump voltou a comentar que os preços nos EUA estão em queda e que irá lançar mais políticas para enfrentar o avanço dos valores de bens para os americanos.