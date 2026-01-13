Trump: Dimon está 'errado' ao sugerir que eu estou minando a independência do Fed

O presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou as críticas do CEO do JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, sobre a investigação do Departamento de Justiça no Federal Reserve (Fed), dizendo que Dimon estava "errado" ao sugerir que ele estava minando a independência do banco central.

"Eu acho que está tudo bem o que estou fazendo. Temos uma pessoa ruim no Fed", disse o republicano em fala aos repórteres nesta terça-feira, 13.