Trump comenta dados econômicos dos EUA e volta a atacar Powell, do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou publicações na Truth nesta terça-feira, 13, para comentar a divulgação de dados econômicos do país e voltou a pressionar o presidente do Fed, Jerome Powell. "Acabou de sair: ótimos números de inflação (BAIXA!) para os EUA", escreveu.

Para o presidente, isso significa que Powell "deveria cortar as taxas de juros, de forma SIGNIFICATIVA!!!". Caso contrário, afirmou, o dirigente "vai apenas continuar sendo 'ATRASADO DEMAIS!". Trump também disse que há "ótimos números de crescimento" e atribuiu o resultado à sua política comercial: "Obrigado, SENHOR TARIFA!".