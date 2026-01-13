Transporte de passageiros cai 0,5% em novembro ante outubro, revela IBGE

Com o resultado, o segmento opera 12,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O transporte de passageiros ainda opera 13,5% aquém do pico alcançado em fevereiro de 2014.

O transporte de passageiros recuou 0,5% em novembro ante outubro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o transporte de cargas teve queda de 0,1% em novembro ante outubro. O segmento opera 40,5% acima do pré-pandemia. O transporte de cargas funciona em patamar 2,7% abaixo do recorde alcançado em julho de 2023.

As séries históricas do transporte de cargas e passageiros têm início em janeiro de 2011, com resultados apenas para o agregado do Brasil, sem dados regionais.

Na comparação com novembro do ano anterior, o transporte de passageiros cresceu 6,4% em novembro de 2025, enquanto o transporte de cargas subiu 3,4%.