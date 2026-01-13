Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tesouro realiza primeira distribuição de recursos do 2º leilão do Eco Invest

Agência Estado
O Tesouro Nacional informou, por meio de nota, que fez na semana passada a primeira distribuição de recursos do segundo leilão do Programa Eco Invest Brasil aos beneficiários finais. Os R$ 100 milhões captados pela Adecoagro junto ao Itaú BBA serão aplicados à recuperação produtiva de terras degradadas no âmbito do Programa Caminho Verde Brasil.

Os recursos vão servir para preparo do solo, manejo sustentável e aquisição de insumos para o cultivo de cana de açúcar, visando o abastecimento de uma usina em Mato Grosso do Sul. O financiamento tem dois anos de carência e prazo de sete anos. A expectativa é que viabilize a recuperação produtiva de cerca de 4 mil hectares de pastagens degradadas da Mata Atlântica.

"Ao direcionar capital para projetos que combinam produtividade e sustentabilidade, criamos as condições para destravar investimentos em escala, fortalecer cadeias agroprodutivas e ampliar a competitividade do Brasil de forma consistente e sustentável", diz o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, por meio de nota distribuída pelo órgão.

