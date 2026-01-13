Serviços operam 0,1% aquém do patamar recorde, de outubro de 2025, mostra IBGE
O setor de serviços operava em novembro em patamar 0,1% abaixo do pico, alcançado em outubro, quando estava em nível recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os Serviços prestados às famílias estavam 7,4% abaixo do pico, de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,7% aquém do nível recorde, de outubro de 2025.
Os serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 1,1% abaixo do ápice, de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,4% aquém do recorde, de outubro de 2025.
O segmento de Outros serviços estava 11,6% aquém do auge, de janeiro de 2012.