Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Serviços operam 0,1% aquém do patamar recorde, de outubro de 2025, mostra IBGE

Serviços operam 0,1% aquém do patamar recorde, de outubro de 2025, mostra IBGE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O setor de serviços operava em novembro em patamar 0,1% abaixo do pico, alcançado em outubro, quando estava em nível recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 7,4% abaixo do pico, de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,7% aquém do nível recorde, de outubro de 2025.

Os serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 1,1% abaixo do ápice, de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,4% aquém do recorde, de outubro de 2025.

O segmento de Outros serviços estava 11,6% aquém do auge, de janeiro de 2012.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar