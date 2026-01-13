Serviços estão 20% acima do nível pré-pandemia, aponta IBGE

Com a queda de 0,1% no volume de serviços prestados no País em novembro ante outubro, o setor funcionava em patamar 20% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em novembro, os transportes operavam 22,9% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 3,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.