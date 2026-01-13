Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PPSA realiza primeiro leilão spot de petróleo do campo de Bacalhau

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) vai realizar na quarta-feira, 14, um leilão na modalidade "spot" para vender 1 milhão de barris de petróleo do campo de Bacalhau que pertencem à União. O certame virtual marca o início da comercialização do petróleo do campo, que entrou em produção em 15 de outubro de 2025.

Equinor, ExxonMobil, Galp, Petrobras e PetroChina estão habilitadas a participar do certame que estava inicialmente marcado para o dia 10 de dezembro de 2025.

O embarque da carga que será leiloada amanhã está previsto para o final de março.

Segundo a PPSA, essa é a primeira de um total de três a quatro cargas que serão ofertadas no 5º Leilão Spot, com embarques programados entre maio e setembro de 2026.

O campo de Bacalhau está localizado no pré-sal da Bacia de Santos, com mais de 2 mil metros de profundidade, e conta com reservas recuperáveis superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente (boe). A Equinor, ExxonMobil Brasil, Petrogal Brasil (JV GalpSinopec) e a PPSA são parceiros no projeto.

