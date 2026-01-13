PPSA realiza primeiro leilão spot de petróleo do campo de Bacalhau

Equinor, ExxonMobil, Galp, Petrobras e PetroChina estão habilitadas a participar do certame que estava inicialmente marcado para o dia 10 de dezembro de 2025.

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) vai realizar na quarta-feira, 14, um leilão na modalidade "spot" para vender 1 milhão de barris de petróleo do campo de Bacalhau que pertencem à União. O certame virtual marca o início da comercialização do petróleo do campo, que entrou em produção em 15 de outubro de 2025.

O embarque da carga que será leiloada amanhã está previsto para o final de março.

Segundo a PPSA, essa é a primeira de um total de três a quatro cargas que serão ofertadas no 5º Leilão Spot, com embarques programados entre maio e setembro de 2026.

O campo de Bacalhau está localizado no pré-sal da Bacia de Santos, com mais de 2 mil metros de profundidade, e conta com reservas recuperáveis superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente (boe). A Equinor, ExxonMobil Brasil, Petrogal Brasil (JV GalpSinopec) e a PPSA são parceiros no projeto.