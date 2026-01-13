Potência instalada de energia elétrica deve crescer 9,1 gigawatts em 2026, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prevê um aumento de 9,1 gigawatts (GW) na potência instalada de energia elétrica no Brasil em 2026. A estimativa, se confirmada, representa uma variação positiva de 23,4% em relação aos 7,4 GW acrescentados ao sistema elétrico brasileiro em 2025. A maior expansão da potência instalada da série histórica, de 10,9 GW, ocorreu em 2024.

As maiores contribuições na potência instalada em 2026, pelo prognóstico, serão de empreendimentos de energia solar, eólica e fóssil. Em menor contribuição, há as fontes de biomassa e hídrica. As informações são do Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica (Ralie) mantido pela Aneel.