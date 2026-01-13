Petrobras: fábricas de fertilizantes de Sergipe e Bahia iniciam produção de ureia este mês

Em Sergipe, a unidade já vinha produzindo amônia desde 31 de dezembro, e iniciou a produção de ureia em 3 de janeiro. Já a fábrica da Bahia teve a manutenção concluída no mês passado, e agora está em comissionamento de partida, com expectativa de início da produção de ureia até o final de janeiro.

As fábricas de fertilizantes (Fafens) da Petrobras em Sergipe e na Bahia iniciam a produção de ureia neste mês, informou a estatal, com investimentos iniciais de R$ 38 milhões em cada unidade para reativar a produção. Atualmente, o Brasil importa toda a ureia que utiliza e a expectativa da Petrobras é suprir até 35% da demanda do País.

Juntas, as plantas vão produzir amônia, ureia e ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo), com investimentos iniciais de R$ 38 milhões em cada uma. A retomada das Fafens já está gerando 1.350 empregos diretos e 4.050 indiretos.

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe, localizada no município de Laranjeiras, tem capacidade de produzir 1.800 toneladas por dia de ureia, equivalente a 7% do mercado nacional. Na Bahia, a planta que fica em Camaçari pode produzir 1.300 toneladas por dia de ureia, o que corresponde a 5% do mercado nacional. A operação da Fafen-BA contempla também os Terminais Marítimos de Amônia e Ureia no Porto de Aratu, na cidade de Candeias.

"As duas Fafens, juntamente com a Araucária Nitrogenados S.A (ANSA), outra fábrica nacional de fertilizantes da Petrobras, instalada no Paraná, responderão por 20% de toda a demanda de ureia do Brasil. A nossa expectativa é elevar a produção nacional para 35% nos próximos anos, com uma nova planta em construção no Mato Grosso do Sul", disse em nota o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França.

A produção de nitrogenados das Fafens vai contribuir principalmente para recuperar a capacidade nacional de insumos estratégicos para o agronegócio, com ureia fertilizante e ureia para alimentação de ruminantes, podendo também atender às indústrias têxtil, de tintas e de papel e celulose. Ao produzir ARLA 32, a Petrobras contribui com um produto essencial para redução de emissões veiculares e preservação ambiental.