Ouro fecha em queda, após realização de lucros em sessão volátil

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em queda de 0,33%, a US$ 4.599,10 por onça-troy. Já a prata para março avançou 1,46%, a US$ 86,33 por onça-troy - apesar de chegar a subir mais de 4% no início da tarde e se aproximar dos US$ 90 por onça-troy, na máxima a US$ 89,21.

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 13, em sessão marcada por volatilidade e realização de lucros. Investidores de metais preciosos ponderaram os últimos dados da inflação ao consumidor nos EUA e as incertezas geopolíticas. Na contramão, a prata a renovou recorde de máxima e fechamento.

O metal dourado chegou a operar em alta pela manhã e renovar máxima histórica a US$ 4.644,00 a onça-troy, mas sucumbiu a pressão gerada pelos ganhos do dólar no exterior, incertezas sobre o rumo da taxa de juros do Federal Reserve (Fed) e realização de lucros diante da aversão a risco em Nova York.

Após os dados do CPI dos EUA, analistas estimam que o Fed mantenha as taxas estáveis em sua reunião de 27 e 28 de janeiro, embora os investidores atualmente antecipem dois cortes de juros neste ano. Taxas de juros mais baixas tendem a ser favoráveis para o ouro.

No entanto, preocupações com a independência do Fed persistem após o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterar críticas ao chefe do BC, Jerome Powell, exigindo mais cortes de juros. "Com o mandato de Powell como presidente do Fed previsto para terminar em maio, a incerteza quanto à independência do Fed e à trajetória das taxas de juros dos EUA continuará sendo um fator-chave para o mercado de ouro em 2026", escreveu David Wilson, analista do BNP Paribas.

Trump também anunciou a suspensão de contatos com autoridades do Irã, em um dia em que o governo americano discutiria opções de resposta à repressão contra manifestantes no país. Ontem, ele impôs uma tarifa de 25% a países que comercializam com o governo em Teerã.