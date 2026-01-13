Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em queda, após realização de lucros em sessão volátil

Autor Agência Estado
O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 13, em sessão marcada por volatilidade e realização de lucros. Investidores de metais preciosos ponderaram os últimos dados da inflação ao consumidor nos EUA e as incertezas geopolíticas. Na contramão, a prata a renovou recorde de máxima e fechamento.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em queda de 0,33%, a US$ 4.599,10 por onça-troy. Já a prata para março avançou 1,46%, a US$ 86,33 por onça-troy - apesar de chegar a subir mais de 4% no início da tarde e se aproximar dos US$ 90 por onça-troy, na máxima a US$ 89,21.

O metal dourado chegou a operar em alta pela manhã e renovar máxima histórica a US$ 4.644,00 a onça-troy, mas sucumbiu a pressão gerada pelos ganhos do dólar no exterior, incertezas sobre o rumo da taxa de juros do Federal Reserve (Fed) e realização de lucros diante da aversão a risco em Nova York.

Após os dados do CPI dos EUA, analistas estimam que o Fed mantenha as taxas estáveis em sua reunião de 27 e 28 de janeiro, embora os investidores atualmente antecipem dois cortes de juros neste ano. Taxas de juros mais baixas tendem a ser favoráveis para o ouro.

No entanto, preocupações com a independência do Fed persistem após o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterar críticas ao chefe do BC, Jerome Powell, exigindo mais cortes de juros. "Com o mandato de Powell como presidente do Fed previsto para terminar em maio, a incerteza quanto à independência do Fed e à trajetória das taxas de juros dos EUA continuará sendo um fator-chave para o mercado de ouro em 2026", escreveu David Wilson, analista do BNP Paribas.

Trump também anunciou a suspensão de contatos com autoridades do Irã, em um dia em que o governo americano discutiria opções de resposta à repressão contra manifestantes no país. Ontem, ele impôs uma tarifa de 25% a países que comercializam com o governo em Teerã.

Entre outros metais preciosos, a platina para abril registrou queda de 1,1%, a US$ 2.338,9, enquanto o paládio caía 1,25%, a 1.914,90, às 15h40 (de Brasília).

