Orsted obtém liminar que permite retomada de projeto eólico offshore nos EUA

Conforme a empresa, "a decisão do tribunal permitirá que o Projeto Revolution Wind retome imediatamente as atividades impactadas", enquanto avança o processo judicial que contesta as ordens do diretor do Boem de 22 de agosto e 22 de dezembro de 2025.

A empresa dinamarquesa Orsted informou que um tribunal federal dos Estados Unidos concedeu uma liminar preliminar que permite a retomada das obras do projeto eólico offshore Revolution Wind. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital do Distrito de Columbia e se refere à ordem de suspensão emitida em 22 de dezembro de 2025 pelo Escritório de Gestão de Energia Oceânica (Boem, na sigla em inglês), segundo comunicado da companhia.

O comunicado acrescenta que a Revolution Wind avaliará "a melhor forma possível de trabalhar com a Administração dos EUA para alcançar uma resolução rápida e duradoura".

A Orsted afirmou ainda que "o Projeto retomará as obras de construção o mais rápido possível, com a segurança como a principal prioridade", com o objetivo de fornecer "energia acessível e confiável para o Nordeste" dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, a retomada ocorre de forma imediata para as atividades afetadas pela suspensão.

Segundo a Orsted, a Revolution Wind é uma joint venture com participação igualitária entre a Skyborn Renewables, da Global Infrastructure Partners, e a própria Orsted.