Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Orsted obtém liminar que permite retomada de projeto eólico offshore nos EUA

Orsted obtém liminar que permite retomada de projeto eólico offshore nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A empresa dinamarquesa Orsted informou que um tribunal federal dos Estados Unidos concedeu uma liminar preliminar que permite a retomada das obras do projeto eólico offshore Revolution Wind. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital do Distrito de Columbia e se refere à ordem de suspensão emitida em 22 de dezembro de 2025 pelo Escritório de Gestão de Energia Oceânica (Boem, na sigla em inglês), segundo comunicado da companhia.

Conforme a empresa, "a decisão do tribunal permitirá que o Projeto Revolution Wind retome imediatamente as atividades impactadas", enquanto avança o processo judicial que contesta as ordens do diretor do Boem de 22 de agosto e 22 de dezembro de 2025.

O comunicado acrescenta que a Revolution Wind avaliará "a melhor forma possível de trabalhar com a Administração dos EUA para alcançar uma resolução rápida e duradoura".

A Orsted afirmou ainda que "o Projeto retomará as obras de construção o mais rápido possível, com a segurança como a principal prioridade", com o objetivo de fornecer "energia acessível e confiável para o Nordeste" dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, a retomada ocorre de forma imediata para as atividades afetadas pela suspensão.

Segundo a Orsted, a Revolution Wind é uma joint venture com participação igualitária entre a Skyborn Renewables, da Global Infrastructure Partners, e a própria Orsted.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar