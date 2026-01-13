Núcleo do CPI dos EUA sobe 0,2% em dezembro em base sazonalmente ajustada

O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em dezembro em base sazonalmente ajustada, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,35%.

Na comparação anual, o CPI avançou 2,6% em dezembro, ficando também aquém da projeção de alta de 2,7%.