Núcleo do CPI dos EUA sobe 0,2% em dezembro em base sazonalmente ajustada

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em dezembro em base sazonalmente ajustada, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,35%.

Na comparação anual, o CPI avançou 2,6% em dezembro, ficando também aquém da projeção de alta de 2,7%.

Em novembro, o núcleo subiu 2,6% ante um ano antes, mas a comparação mensal não foi divulgada. Devido à paralisação do governo dos EUA, o relatório passado abordou dados referentes aos dois meses entre setembro e novembro.

