Nos EUA, DoE eleva projeção do Brent para 2026 a US$ 56 e vê preço médio de US$ 54 em 2027

O documento aponta que, apesar do ajuste para cima em 2026, o mercado global de petróleo deve permanecer marcado por oferta abundante e crescimento moderado da demanda nos próximos anos.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) elevou sua projeção para o preço médio do petróleo Brent em 2026 de US$ 55 para US$ 56 o barril e passou a estimar valor médio de US$ 54 em 2027, segundo relatório Short-Term Energy Outlook (Steo) divulgado nesta terça-feira, 13.

De acordo com o relatório do DoE, a revisão reflete expectativa de consumo um pouco mais firme no curto prazo, ao mesmo tempo em que a produção global segue elevada. O órgão afirma que "os estoques globais continuam em trajetória de alta", o que tende a "limitar movimentos mais expressivos de recuperação dos preços" ao longo do horizonte projetado.

Para 2027, o DoE projeta leve recuo no preço médio do Brent, para US$ 54 o barril, indicando que o cenário de oferta confortável deve persistir.

O relatório ressalta que a produção fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) segue crescendo e que esse avanço "supera o ritmo de expansão da demanda global".

O documento também destaca que decisões da Opep+, níveis de estoques comerciais e fatores geopolíticos continuam sendo fontes relevantes de incerteza.