Naturgy reduz preço do gás natural a partir de 1º de fevereiro; indústria terá queda de 11,6%
A Naturgy vai reduzir as tarifas de gás natural a partir de 1º de fevereiro. Segundo a empresa, a redução é decorrente da diminuição no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras.
Para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) a queda será em média de 4,44% para os segmentos residencial (7m³/mês); de 4,61% para o comercial (400 m³/mês); 12,50% para postos de Gás Natural Veicular (GNV) e de 11,63% para as indústrias (3m³/mês).
Para os clientes que moram no interior do estado (Ceg Rio), a redução será de 4,45% para residências, 5,21% para o comércio, 9,84% para postos de GNV e de 10,19% para indústrias.
"A redução vai beneficiar cerca de 1 milhão de clientes nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV. Hoje, o Rio de Janeiro é líder em GNV no País, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados", informou a Naturgy.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente