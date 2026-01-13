Naturgy reduz preço do gás natural a partir de 1º de fevereiro; indústria terá queda de 11,6%

A Naturgy vai reduzir as tarifas de gás natural a partir de 1º de fevereiro. Segundo a empresa, a redução é decorrente da diminuição no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras.

Para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) a queda será em média de 4,44% para os segmentos residencial (7m³/mês); de 4,61% para o comercial (400 m³/mês); 12,50% para postos de Gás Natural Veicular (GNV) e de 11,63% para as indústrias (3m³/mês).