MME: acordo entre Brasil e Arábia Saudita prevê setor privado em licenças para mineração

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, Bandar Al-Khorayef, formalizaram hoje um memorando de entendimento para a cooperação bilateral no setor minerário. Dentre outros pontos, o acordo prevê a possibilidade de participação do setor privado brasileiro e saudita na aquisição de licenças de exploração e mineração, em conformidade com a legislação de cada país.

O memorando tem vigência de cinco anos. É mencionado, como objetivo, o intercâmbio de conhecimento, estímulo a investimentos e o desenvolvimento conjunto de tecnologias aplicadas à geologia e à mineração, de acordo com comunicado do Ministério de Minas e Energia (MME). Mais especificamente, são previstas trocas de especialistas e a realização de programas de capacitação e a transferência de tecnologias, por exemplo.