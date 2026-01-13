Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Meta direciona time para supervisionar data centers IA, mas corta empregos de realidade virtual

Agência Estado
Agência Estado Autor
Na segunda-feira, a Meta criou uma nova "iniciativa de alto nível" liderada por executivos de topo para garantir enormes quantidades de poder computacional que seus modelos de inteligência artificial precisam. A empresa também nomeou uma nova presidente e vice-presidente, Dina Powell McCormick, para trabalhar no desenvolvimento de parcerias com governos para financiar e implantar data centers em todo o mundo.

A USA Rail Terminals iniciou operações em seu mais novo terminal ferroviário em Monroe, Louisiana, expandindo a capacidade crítica de logística de ferrovia para caminhão para apoiar a atividade de construção associada ao data Center Richland Parish da Meta - o maior data center hyperscale anunciado pela gigante de tecnologia até hoje.

Além disso, a dona do Facebook e a EssilorLuxottica estão discutindo potencialmente dobrar a capacidade de produção de óculos inteligentes com IA até o final deste ano, em uma tentativa de capturar a crescente demanda e afastar rivais, de acordo com a Bloomberg.

A empresa, contudo, deve cortar cerca de 10% dos funcionários em sua divisão Reality Labs, que trabalham em produtos incluindo o metaverso, segundo fontes do New York Times, à medida a companhia muda suas prioridades para construir IA de próxima geração.

