Meta direciona time para supervisionar data centers IA, mas corta empregos de realidade virtual

Na segunda-feira, a Meta criou uma nova "iniciativa de alto nível" liderada por executivos de topo para garantir enormes quantidades de poder computacional que seus modelos de inteligência artificial precisam. A empresa também nomeou uma nova presidente e vice-presidente, Dina Powell McCormick, para trabalhar no desenvolvimento de parcerias com governos para financiar e implantar data centers em todo o mundo.

A USA Rail Terminals iniciou operações em seu mais novo terminal ferroviário em Monroe, Louisiana, expandindo a capacidade crítica de logística de ferrovia para caminhão para apoiar a atividade de construção associada ao data Center Richland Parish da Meta - o maior data center hyperscale anunciado pela gigante de tecnologia até hoje.