Mercado Livre demite 119 pessoas na América Latina, sendo 38 no Brasil, após avanço da IA

O Mercado Livre demitiu 119 funcionários na América Latina, sendo 38 no Brasil, com o avanço da tecnologia e integração da inteligência artificial (IA) em processos da empresa. As demissões ocorreram na última quinta-feira, 8, quando os funcionários foram chamados para reuniões de última hora.

Em nota, a companhia informou que está "evoluindo os perfis" na área de experiência do usuário (UX), para ser integrada "de forma mais eficaz" com as áreas de design e conteúdo e "fomentar estruturas mais ágeis e colaborativas".

O Mercado Livre alega que as demissões são pontuais e não alteram a estratégia de crescimento no Brasil nem na América Latina. A empresa afirmou ter feito 42 mil contratações na América Latina em 2025 para diversas áreas.

Ainda de acordo com a empresa, os funcionários que ficaram terão acesso a novos recursos de IA, e espera-se que os designers incorporem algumas das tarefas antes exercidas pelos escritores de UX.

O Mercado Livre já utilizava funções de inteligência artificial como análise de risco, detecção de fraudes e sistemas de recomendação há dez anos, mas recentemente começou a integrá-la também no cotidiano dos trabalhadores de UX, que passaram a receber treinamento e ter que prestar contas de como a utilizavam para o acompanhamento dos chefes.

