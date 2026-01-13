L3Harris desmembra negócio de mísseis após receber investimento de US$ 1 bi do governo Trump

Após o anúncio, as ações chegaram a saltar 10% no pré-mercado em Nova York, mas perderam o ímpeto desde a abertura dos negócios e fecharam em alta modesta de 0,16%.

A L3Harris Technologies desmembrará seu negócio de mísseis em uma empresa separada de capital aberto, apoiada por um investimento de US$ 1 bilhão do Departamento de Guerra dos EUA, à medida que o Pentágono pressiona os fabricantes de armas a expandirem rapidamente a capacidade de produção.

Nesta terça-feira, 13, a L3Harris anunciou que o Departamento de Defesa investirá na unidade por meio de um título preferencial conversível, que se converteria em ações ordinárias após uma oferta pública inicial (IPO, em inglês), prevista para ocorrer na segunda metade do ano.

Como uma empresa independente, o negócio de mísseis se concentrará na produção de motores de foguete sólido que impulsionam mísseis dos EUA e aliados e sistemas de propulsão, expandindo a capacidade para programas de mísseis, incluindo PAC-3, THAAD, Tomahawk e Standard Missile, disse a L3Harris.

Funcionários do Pentágono passaram a maior parte do ano passado instando os fabricantes de armas a aumentarem drasticamente as taxas de produção de mísseis para se prepararem melhor para um potencial conflito futuro com a China, relatou anteriormente o The Wall Street Journal.

As empresas contratadas de defesa responderam com novos investimentos, mas pararam de fazer grandes apostas sem as encomendas governamentais de vários anos que os especialistas dizem ser necessárias para justificá-las.