Juros rondam estabilidade após dado de serviços do IBGE
Os juros futuros rondam a estabilidade após o resultado do volume de serviços e antes do dado de inflação dos Estados Unidos. O volume de serviços prestados caiu 0,1% em novembro ante outubro, abaixo da mediana das estimativas colhidas pelos Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O dólar também ronda a estabilidade, enquanto os rendimentos dos Treasuries avançam.
Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,725%, de 13,736% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,980%, de 13%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,285%, de 13,288% no ajuste de segunda-feira, 12.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente