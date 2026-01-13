Juros rondam estabilidade após dado de serviços do IBGE

Os juros futuros rondam a estabilidade após o resultado do volume de serviços e antes do dado de inflação dos Estados Unidos. O volume de serviços prestados caiu 0,1% em novembro ante outubro, abaixo da mediana das estimativas colhidas pelos Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O dólar também ronda a estabilidade, enquanto os rendimentos dos Treasuries avançam.