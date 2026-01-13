Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juros rondam estabilidade após dado de serviços do IBGE

Os juros futuros rondam a estabilidade após o resultado do volume de serviços e antes do dado de inflação dos Estados Unidos. O volume de serviços prestados caiu 0,1% em novembro ante outubro, abaixo da mediana das estimativas colhidas pelos Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O dólar também ronda a estabilidade, enquanto os rendimentos dos Treasuries avançam.

Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,725%, de 13,736% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,980%, de 13%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,285%, de 13,288% no ajuste de segunda-feira, 12.

