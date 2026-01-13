Inflação na Argentina avança 2,8% em dezembro ante novembro e 31,5% na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,8% em dezembro ante novembro, informou nesta terça-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 2,5% em novembro no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 31,5% em dezembro, em leve aceleração ante os 31,4% registrados em novembro.