Haddad: oposição está contratando influenciadores com dinheiro sujo para divulgar desinformação

"Então esse tipo de ação delituosa da oposição não contribui. Ainda estão contratando com dinheiro sujo influenciadores para soltar esse tipo de fake news. Quem ganha com isso? O Brasil não ganha com isso. É mentira", afirmou o ministro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou nesta terça-feira, 13, a oposição de usar "dinheiro sujo" para contratar influenciadores para divulgar desinformação. Ele conversou com jornalistas na chegada à Pasta e reclamou de notícias falsas sobre a reforma tributária, de que a nova plataforma a ser lançada hoje já começaria novas cobranças de impostos.

Haddad também elogiou a atuação do Congresso Nacional até aqui, dizendo que este não votou sempre como o governo gostaria, mas que não deixou de decidir sobre os temas importantes do País. "Continuamos contando com o Congresso Nacional. O Congresso, do jeito dele, se debruçou sobre todas as iniciativas do Executivo. Ah, não votou como nós gostaríamos, mas é assim que funciona a democracia", completou.

O ministro destacou os resultados do governo como desemprego, menor inflação, déficit mais transparente e outros dados macroeconômicos que indicariam, na avaliação de Haddad, um bom momento da economia.

Segundo ele, a Fazenda está cumprindo o que foi planejado ainda no fim de 2022. "Não existe fazer lição de casa. Existe um caminho que foi traçado no final de 2022 e nós estamos cumprindo rigorosamente", disse.