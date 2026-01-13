Haddad: Governo Central deve ter terminado 2025 com déficit primário de 0,1% do PIB

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 13, que as contas do Governo Central devem ter fechado 2025 com déficit primário em torno de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) - mais próximo do centro da meta fiscal, de déficit zero, do que do piso, negativo em 0,25% do PIB.

O número seria mais próximo de 0,17%, quando consideradas as exceções criadas pelo Congresso e a Justiça, ele disse. "Já considerados os precatórios, ou seja, o tratamento do calote que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu, vamos fechar o ano em 0,48% de déficit", afirmou. O pagamento dessas dividas não foi computado para fins de apuração da meta em 2025.