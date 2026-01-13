Haddad: Governo Central deve ter terminado 2025 com déficit primário de 0,1% do PIB
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 13, que as contas do Governo Central devem ter fechado 2025 com déficit primário em torno de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) - mais próximo do centro da meta fiscal, de déficit zero, do que do piso, negativo em 0,25% do PIB.
O número seria mais próximo de 0,17%, quando consideradas as exceções criadas pelo Congresso e a Justiça, ele disse. "Já considerados os precatórios, ou seja, o tratamento do calote que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu, vamos fechar o ano em 0,48% de déficit", afirmou. O pagamento dessas dividas não foi computado para fins de apuração da meta em 2025.
Ele disse que a contabilização dos precatórios dá segurança de que o resultado não é maquiado. Segundo Haddad, o déficit atingido em 2025 foi de 60% a 70% menor do que o rombo que havia sido deixado pelo governo anterior para 2023, o primeiro ano do atual governo Lula.
O ministro acrescentou que há um trabalho para melhorar a situação fiscal do País. "A cada ano a gente aumenta a nossa exigência (de primário) na LDO. Então, do meu ponto de vista, eu penso que nós temos uma trajetória de melhoria dos resultados primários a cada ano", disse.