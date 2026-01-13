Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Há fake news sobre tributação de MEI, taxação de Pix, diz Barreirinhas

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que há fake news sobre tributação de microempreendedores individuais (MEI), acerca de uma suposta taxação do Pix e também envolvendo a reforma tributária.

"Desde o ano passado nós vimos uma onda de fake news, algumas parecem inicialmente até absurdas, a gente aprendeu a não subestimar mesmo as mais absurdas porque elas realmente prejudicam a população brasileira, principalmente as mais pobres, mais humildes e abrem margem, inclusive, para golpes, para prejuízos maiores", iniciou Barreirinhas em coletiva de imprensa para detalhar a sanção do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108/2024, que cria o Comitê Gestor do IBS.

Barreirinhas disse que circulam informações de que agora MEIs vão pagar 26,5% de tributo, o que acabaria com o sistema simplificado. "Não. A reforma tributária não é obrigatória para MEI, não é obrigatória para ninguém da legislação do Simples Nacional", afirmou.

Novamente, o secretário disse que tem circulado que pessoas que têm movimentação por Pix acima de R$ 5 mil serão tributadas em 27,5%, e, se não declararem os valores, terão uma multa de 150%. "Mentira, a Constituição brasileira não permite a tributação sobre movimentação financeira. Não há essa tributação relacionada à movimentação financeira. Mentira também em relação à multa aplicada".

Ele completou dizendo ser mentira também a alegação de que, com a reforma tributária, autônomos serão obrigados a emitir nota fiscal. "Mentira, não há nenhuma alteração na reforma tributária relacionada a autônomos, não há imposição da reforma tributária relacionada a autônomos", sustentou.

Ele argumentou que houve uma alteração na Lei complementar nº 214/2024 para deixar claro que não haveria essa tributação sobre motoristas de aplicativo. "Houve a criação da figura do nano empreendedor isento de CBS e IBS no caso de receitas, faturamento, até R$ 162 mil por ano, que é a margem mais do que segura para abranger os motoristas de aplicativos", completou.

