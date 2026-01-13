Financiamentos de veículos fecham 2025 com melhor resultado desde 2011, diz levantamento da B3

O financiamento de veículos atingiu 7,3 milhões de unidades financiadas no ano passado, segundo levantamento da B3, divulgado nesta terça-feira, 13. O número marca um aumento de 2% em relação a 2024, o melhor resultado anual desde 2011.

Os modelos usados lideraram o movimento, com 4,6 milhões em 2025, enquanto os novos responderam por 2,6 milhões de unidades financiadas. Já o financiamento de motos cresceu 11,3%, a 1,919 milhão.