Fenabrave prevê crescimento de 3% nas vendas de veículos em 2026

A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, projeta crescimento de 3% nas vendas de veículos zero quilômetro neste ano. A expectativa é que 2026 termine com 2,77 milhões de veículos comercializados. A projeção engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Os prognósticos da Fenabrave levam em conta a tendência de perda de tração da atividade econômica e, em especial, o crédito caro, em razão dos juros de referência, a Selic, elevados e da alta da inadimplência.

Em apresentação à imprensa, a economista Tereza Fernandez, responsável por traçar o cenário macroeconômico que fundamenta as previsões da Fenabrave, observou que o crescimento nas concessões de crédito em linhas para compra de veículos a pessoas físicas recuou de 31,4%, em outubro, para perto de zero. A Fenabrave inicia o ano com a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 1,3% e 1,5%, com os juros, como pontuou Tereza, "caindo pouco": de 15% para 13% até dezembro. Por outro lado, a direção da entidade observou que o mercado pode subir acima das previsões se o marco das garantias permitir uma melhora da oferta de crédito e dos juros. O impulso do programa Carro Sustentável, que concede descontos no Imposto sobre Produtos Industrializados a modelos de entrada, também pode ajudar, sobretudo, disse Tereza, se o beneficio for ampliado para automóveis híbridos e elétricos.