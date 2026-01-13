Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,72%

Pontos: 161.973,05

Máxima estável: 163.146 pontos

Mínima de -0,85% : 161.765 pontos

Volume: 24,87 bilhões

Variação em 2026: 0,53%

Variação no mês: 0,53%

Dow Jones: -0,8%

Pontos: 49.191,99

Nasdaq: -0,1%

Pontos: 23.709,87

Ibovespa Futuro: -0,98%

Pontos: 163.730

Máxima (pontos): 165.680

Mínima (pontos): 163.645

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,17

Variação: -0,81%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,14

Variação: +2,57%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,19

Variação: -1,14%

Ambev ON

Preço: R$ 13,91

Variação: +0,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,04

Variação: +3,41%

Vale PNA

Preço: R$ 75,35

Variação: +0,82%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,29

Variação: -2,48%

Vale ON

Preço: R$ 75,35

Variação: +0,82%

Itausa PN

Preço: R$ 11,96

Variação: -0,33%

Global 40

Cotação: 690,216 centavos de dólar

(12/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3754

Venda: R$ 5,3759

Variação: +0,06%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: -0,92%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3758

Venda: R$ 5,3764

Variação: +0,01%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3599

Venda: R$ 5,5350

Variação: -0,93%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,3960

Variação: -0,10%

- Euro

Compra: US$ 1,1646 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1646 (às 18h31)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2620

Venda: R$ 6,2630

Variação: -0,13%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2475

Venda: R$ 6,5040

Variação: -0,23%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.599,10 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,33%

