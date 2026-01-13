Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,72%
Pontos: 161.973,05
Máxima estável: 163.146 pontos
Mínima de -0,85% : 161.765 pontos
Volume: 24,87 bilhões
Variação em 2026: 0,53%
Variação no mês: 0,53%
Dow Jones: -0,8%
Pontos: 49.191,99
Nasdaq: -0,1%
Pontos: 23.709,87
Ibovespa Futuro: -0,98%
Pontos: 163.730
Máxima (pontos): 165.680
Mínima (pontos): 163.645
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,17
Variação: -0,81%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,14
Variação: +2,57%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,19
Variação: -1,14%
Ambev ON
Preço: R$ 13,91
Variação: +0,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,04
Variação: +3,41%
Vale PNA
Preço: R$ 75,35
Variação: +0,82%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,29
Variação: -2,48%
Vale ON
Preço: R$ 75,35
Variação: +0,82%
Itausa PN
Preço: R$ 11,96
Variação: -0,33%
Global 40
Cotação: 690,216 centavos de dólar
(12/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3754
Venda: R$ 5,3759
Variação: +0,06%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: -0,92%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3758
Venda: R$ 5,3764
Variação: +0,01%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3599
Venda: R$ 5,5350
Variação: -0,93%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,3960
Variação: -0,10%
- Euro
Compra: US$ 1,1646 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1646 (às 18h31)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2620
Venda: R$ 6,2630
Variação: -0,13%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2475
Venda: R$ 6,5040
Variação: -0,23%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.599,10 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,33%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente