Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fazendeiros franceses protestam com 350 tratores contra acordo entre UE e Mercosul

Fazendeiros franceses protestam com 350 tratores contra acordo entre UE e Mercosul

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Agricultores franceses conduziram cerca de 350 tratores pelas avenidas de Paris em direção ao Parlamento nesta terça-feira, 13, para protestar contra os baixos salários e um acordo comercial da União Europeia (UE) com a América do Sul que, segundo eles, ameaça seus meios de subsistência.

Escoltados pela polícia, os tratores causaram tumulto no trânsito da hora do rush enquanto percorriam a Champs-Élysées e outras avenidas de Paris, e depois atravessavam o rio Sena para chegar à Assembleia Nacional.

A indignação dos agricultores na França e em outros países europeus aumentou devido a uma série de desafios. Os sindicatos que lideram os protestos de terça-feira afirmaram exigir "ações concretas e imediatas" para defender a segurança alimentar da França.

A porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, disse na terça-feira à emissora TF1 que o governo fará novos anúncios em breve para ajudar os agricultores.

O presidente Emmanuel Macron e seu governo se opõem ao acordo comercial UE-Mercosul, mas espera-se que ele seja assinado no Paraguai neste sábado, pois conta com o apoio da maioria dos outros países da UE.

Os agricultores europeus há muito denunciam o acordo comercial com os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai), argumentando que ele inundaria o mercado com importações mais baratas. (Com informações da Associated Press).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

MERCOSUL

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar