EUA criaram em média 11.750 vagas por semana no setor privado nas 4 semanas até 20/12, diz ADP

A economia dos Estados Unidos criou, em média, 11.750 vagas no setor privado por semana nas quatro semanas encerradas em 20 de dezembro, segundo estimativa preliminar divulgada pela ADP nesta terça-feira, 13. O levantamento utiliza uma média móvel de quatro semanas baseada em dados de alta frequência processados pela empresa.

O crescimento do emprego acelerou em relação às 11.000 vagas da semana anterior.