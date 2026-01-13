Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA criaram em média 11.750 vagas por semana no setor privado nas 4 semanas até 20/12, diz ADP

Autor Agência Estado
A economia dos Estados Unidos criou, em média, 11.750 vagas no setor privado por semana nas quatro semanas encerradas em 20 de dezembro, segundo estimativa preliminar divulgada pela ADP nesta terça-feira, 13. O levantamento utiliza uma média móvel de quatro semanas baseada em dados de alta frequência processados pela empresa.

O crescimento do emprego acelerou em relação às 11.000 vagas da semana anterior.

Tags

EUA EMPREGOS

