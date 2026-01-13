EUA: CPI sobe 0,3% em dezembro em base ajustada sazonalmente; taxa anual avança 2,7%

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em dezembro em base ajustada sazonalmente, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 2,7% em dezembro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para dezembro altas de 0,3% e 2,7%, respectivamente.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes aos dois meses de setembro a novembro, o índice cheio do CPI teve alta de 0,2% na comparação mensal e acréscimo de 2,7% no confronto anual.