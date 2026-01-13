Dólar à vista abre em alta de 0,07%, cotado a R$ 5,3761, à espera de CPI dos EUA

O dólar à vista abriu em ligeira alta de 0,07% na manhã desta terça-feira, 13, negociado a R$ 5,3761, em mais um dia de cautela dos investidores globais antes da apresentação de dados que podem dar mais sinais sobre a condução da política monetária dos Estados Unidos. Os investidores aguardam a divulgação do CPI de dezembro nos EUA, às 10h30, que pode reforçar as apostas de manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) no intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano na reunião ao final deste mês. A mediana das estimativas do Projeções Broadcast aponta alta de 0,30% no índice cheio em dezembro, após avanço de 0,20% em novembro, com inflação anual de 2,7%. Também são esperados discursos do presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem (12h) e do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin (1h).

Mais cedo, presidentes de diversos bancos centrais emitiram comunicado conjunto manifestando total solidariedade ao Fed e ao presidente da instituição, Jerome Powell, após o chefe do BC americano se tornar alvo de investigação do Departamento de Justiça americano (DoJ) - evento que mexeu com os mercados ontem. O comunicado conta com a assinatura do presidente do BC brasileiro, Gabriel Galípolo. No mercado doméstico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta manhã que o volume de serviços prestados caiu 0,1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços. Este resultado não deve mudar a expectativa de manutenção da taxa Selic em 15% ao ano no Comitê de Política Monetária (Copom) também ao final deste mês. Às 11h30, a Fenabrave anuncia os dados de vendas de veículos de dezembro e do acumulado de 2025. Ainda na agenda brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam, às 15h, de cerimônia de lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária.