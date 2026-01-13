Dirigente do Fed prega cautela antes de avaliar uma redução na taxa de juros
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, ponderou nesta terça-feira, 13, que é necessário observar riscos concretos antes de considerar uma redução na taxa de juros. Segundo ele, o banco central americano está bem posicionado para reagir, caso necessário.
"Riscos no mercado de trabalho ou na inflação podem demandar novos cortes de juros", disse Musalem, durante conferência online promovida pelo MNI. "É desnecessário e não recomendável colocar a política monetária em uma postura acomodatícia neste momento."
Sobre a inflação, o dirigente destacou que o Comitê Geral do Mercado Aberto (FOMC, em inglês) continua comprometido em atingir a meta de 2% e considerou os dados do índice de preços ao consumidor de dezembro como "encorajadores". No entanto, Musalem alertou que a "inflação pode ser mais persistente do que o esperado", ao projetar uma possível melhora nos preços de bens e moradias.
O dirigente do Fed evitou tecer comentários sobre a ofensiva que o BC dos EUA enfrenta pelo governo do presidente Donald Trump. Musalem ressaltou que a independência do banco central e de sua política monetária geram melhores resultados.
Sobre o vídeo do presidente do Fed, Jerome Powell, o dirigente de St. Louis comentou que foi "esclarecedor", mas recusou se aprofundar sobre a questão.
Ao falar sobre a economia, Musalem disse ver como positivo o crescimento "robusto" do PIB norte-americano. Já no mercado de trabalho, ele disse esperar que o emprego se estabilize em torno dos níveis atuais.