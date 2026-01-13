Bolsas da Europa operam em baixa com cautela antes de dados e balanços nos EUA

São Paulo, 13/01/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa diante da cautela antes de dados de inflação ao consumidor e balanços de grandes bancos nos Estados Unidos. O índice FTSE 100, de Londres, ronda a estabilidade após registrar mais um fechamento recorde na segunda-feira, com as construtoras em foco após a divulgação dos resultados da Persimmon.

Por volta das 7h19 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,08%, a 610,40 pontos. A Bolsa de Londres cedia 0,06%, a de Paris recuava 0,49% e a de Frankfurt perdia 0,22%. As de Miao e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,17% e 0,42%. Na direção oposta, a de Madri subia 0,16%.

A Persimmon subia 0,25% em Londres, após a construtora anunciar crescimento de 12% nas conclusões de obras em 2025, acima das expectativas do mercado, e projetar um lucro operacional antes de impostos na extremidade superior das expectativas do mercado. Mas a companhia não espera nenhuma melhora significativa nas condições de mercado este ano.

Ainda em Londres, a Fresnillo cedia 0,11% após disparar quase 7% na véspera diante da alta da prata.

A Abivax subia 2% em Paris mesmo após o Ministério das Finanças da França afirmar, na segunda-feira, que não recebeu nenhum pedido formal de aprovação de investimento referente à empresa francesa de biotecnologia e que não teve contato com a gigante farmacêutica americana Eli Lilly, segundo a Reuters. A posição contradiz reportagem da mídia que afirmava que a Eli Lilly estaria preparando uma oferta de 15 bilhões de euros (US$ 17,5 bilhões) pela empresa.