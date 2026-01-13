Bolsas da Europa fecham sem direção única, com tensões globais e independência do Fed no radar

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,03%, a 10.137,35 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,02%, a 25.411,44 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,14%, a 8.347,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,77%, a 8.559,09 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,08%, a 17.687,10 pontos. O FTSE MIB cedeu 0,45% em Milão, a 45.525,10 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira, 13, enquanto investidores ponderam o avanço de tensões geopolíticas no Irã, Groenlândia e Venezuela, além de avaliar os riscos da independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Durante a manhã, o presidente dos EUA, Donald Trump, elevou o tom sobre o Irã e cancelou reuniões com autoridades do país "até que a matança acabe", em referência a repressão aos protestos que acontecem em Teerã envolvendo críticas ao atual regime. No mesmo sentido, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que novas sanções serão impostas "rapidamente" contra os responsáveis pela repressão na região.

Além da questão do Irã, a União Europeia (UE) monitora as ameaças de Washington sobre a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Assim, os papéis de defesa ganharam novo fôlego, com o subíndice do setor em alta de 1,01%.

Dentre outros papéis de destaque, a dinamarquesa Orsted saltou 5,4%, após informar que um tribunal americano concedeu liminar que permite a retomada das obras em um projeto nos EUA, e a ArcelorMittal avançou 0,6%, apesar de ser alvo de processo da Acciaierie d'Italia.

Na ponta econômica, a cautela ainda se mantinha mediante preocupações sobre a independência do Fed, após o chefe do BC americano, Jerome Powell, ser alvo de investigação. Em manifesto conjunto divulgado nesta terça, que conta com a assinatura dos presidentes dos BCs europeus, Christine Lagarde (BCE) e Andrew Bailye (BoE, em inglês), é ressaltada que a independência é "pilar fundamental" da estabilidade de preços, financeira e econômica no interesse dos cidadãos.