Bolsas da Àsia fecham mistas com recordes em Tóquio e Coreia do Sul

São Paulo, 13/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem coesão nesta terça-feira. No Japão, o Nikkei cravou novo recorde diante das crescentes expectativas de convocação de uma possível eleição geral no país, um desdobramento que pode consolidar a posição política da primeira-ministra Sanae Takaichi. O índice sul-coreano Kospi prolongou sua sequência de recordes para a oitava sessão.

Na volta do feriado de segunda-feira, o índice japonês Nikkei disparou 3,1% para 53.549,16 pontos, impulsionado pelos setores de eletrônicos, automotivo e financeiro. A Lasertec saltou 8,9% e a Advantest, 8,54%. Kawasaki Heavy Industries, Ibiden e Tokyo Electron também amealharam ganhos de mais de 8%.

A imprensa local japonesa especula que Takaichi pretende dissolver o parlamento na retomada das atividades em 23 de janeiro, o que abriria o caminho para uma eleição geral. Uma vitória nas urnas permitiria ao governo Takaichi implementar uma política fiscal mais agressiva e maiores investimentos para o crescimento, bem como medidas de segurança mais ousadas, afirmou o Crédit Agricole.

O economista-chefe do Barclays para o Japão, Naohiko Baba, disse que as ações provavelmente continuarão subindo, impulsionadas pelos setores que poderiam se beneficiar de uma política fiscal mais agressiva, como defesa, energia, semicondutores e inteligência artificial.

Em Seul, o Kospi avançou 1,5%, fechando em 4.692,64 pontos. A Kumho Electric, empresa sul-coreana focada em sistemas de iluminação, saltou 29.9% e a CTR Mobility subiu 21%