Boeing entrega 600 aeronaves em 2025, 72,5% acima de 2024
A Boeing registrou 600 entregas de novas aeronaves ao longo de 2025 para companhias aéreas, empresas de leasing e para o governo dos Estados Unidos. Com isso, a fabricante registrou um crescimento de 72,5% em comparação com 2024, quando foram entregues 348 unidades.
Em dezembro, foram realizadas 63 entregas, o maior número em um mês durante o ano. Dentre as aeronaves, estão 45 unidades da família 737 MAX e 14 unidades do 787 Dreamliner.
A Boeing encerrou 2025 como o seu quinto melhor ano em número de pedidos: 1.173. Em, dezembro foram 175 novas aeronaves, incluindo um pedido de 105 unidades da família 737 MAX pela Alaska Airlines.
Na segunda-feira, a Airbus, principal concorrente da Boeing, também divulgou o número de entregas de 2025. Foram 793 aviões comerciais entregues, crescimento de 4% ante 2024. Já o número de pedidos atingiu mil unidades.