Boeing entrega 600 aeronaves em 2025, 72,5% acima de 2024

A Boeing registrou 600 entregas de novas aeronaves ao longo de 2025 para companhias aéreas, empresas de leasing e para o governo dos Estados Unidos. Com isso, a fabricante registrou um crescimento de 72,5% em comparação com 2024, quando foram entregues 348 unidades.

Em dezembro, foram realizadas 63 entregas, o maior número em um mês durante o ano. Dentre as aeronaves, estão 45 unidades da família 737 MAX e 14 unidades do 787 Dreamliner.