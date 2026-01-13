Banco Mundial vê EUA mais fortes em 2025, com expansão sólida em 2026 e desaceleração em 2027

A economia dos Estados Unidos perdeu ritmo em 2025, mas deve manter crescimento relativamente sólido em 2026 antes de desacelerar novamente em 2027, segundo o relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, 13. A instituição agora estima que o PIB norte-americano tenha crescido 2,1% em 2025, acima da estimativa anterior de 1,4%, mas ainda inferior ao crescimento de 2,8% de 2024, refletindo a desaceleração do consumo das famílias, o enfraquecimento do mercado de trabalho e os efeitos de "tarifas elevadas e maior incerteza de política econômica".

O Banco Mundial aponta que a atividade foi afetada pelo shutdown do governo federal no fim do ano passado e por uma "estagnação súbita das contratações líquidas" no segundo e no terceiro trimestres de 2025, em um contexto de oferta de mão de obra mais restrita, inclusive pela menor imigração. Em contrapartida, o relatório destaca que o investimento empresarial avançou de forma robusta no ano passado, impulsionado pela adoção de novas tecnologias e por gastos elevados em equipamentos e propriedade intelectual ligados à inteligência artificial (IA).