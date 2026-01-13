Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco Mundial vê EUA mais fortes em 2025, com expansão sólida em 2026 e desaceleração em 2027

A economia dos Estados Unidos perdeu ritmo em 2025, mas deve manter crescimento relativamente sólido em 2026 antes de desacelerar novamente em 2027, segundo o relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, 13. A instituição agora estima que o PIB norte-americano tenha crescido 2,1% em 2025, acima da estimativa anterior de 1,4%, mas ainda inferior ao crescimento de 2,8% de 2024, refletindo a desaceleração do consumo das famílias, o enfraquecimento do mercado de trabalho e os efeitos de "tarifas elevadas e maior incerteza de política econômica".

O Banco Mundial aponta que a atividade foi afetada pelo shutdown do governo federal no fim do ano passado e por uma "estagnação súbita das contratações líquidas" no segundo e no terceiro trimestres de 2025, em um contexto de oferta de mão de obra mais restrita, inclusive pela menor imigração. Em contrapartida, o relatório destaca que o investimento empresarial avançou de forma robusta no ano passado, impulsionado pela adoção de novas tecnologias e por gastos elevados em equipamentos e propriedade intelectual ligados à inteligência artificial (IA).

Para 2026, o Banco Mundial projeta que o crescimento dos Estados Unidos alcance 2,2%, acima da projeção anterior de 1,6% e ligeiramente acima do previsto para 2025. Segundo o relatório, a expansão deve ser sustentada pela reabertura do governo federal e pela extensão de incentivos tributários e outras medidas fiscais aprovadas em meados de 2025, que devem compensar parcialmente o impacto negativo das tarifas mais altas sobre consumo e investimento.

Em 2027, no entanto, o crescimento da maior economia do mundo tende a perder força, com o PIB avançando 1,9%, em projeção inalterada, abaixo do potencial estimado, diante da persistência da incerteza de políticas, do impacto prolongado das barreiras comerciais e da dissipação dos estímulos fiscais e monetários anteriores, afirma o Banco Mundial.

