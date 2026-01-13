Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco Mundial vê América Latina com crescimento moderado até 2027, abaixo da média histórica

Tipo Notícia

O crescimento econômico da América Latina deve permanecer moderado em 2026 e 2027, em um ambiente marcado por incerteza de políticas, comércio externo mais fraco e desafios domésticos em grandes economias da região, segundo o relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, 13. A instituição avalia que, apesar de alguma melhora em relação a 2025, a região segue crescendo abaixo das médias históricas.

De forma geral, o Banco Mundial estima que o crescimento da América Latina e do Caribe tenha ficado em 2,2% em 2025, redução ante estimativa anterior de 2,3% e desaceleração ante resultado de 2,4% em 2024, refletindo demanda externa fraca, incerteza de políticas e condições financeiras ainda restritivas.

Para 2026, a instituição projeta aceleração do PIB regional a 2,3%, queda ante projeção anterior de 2,4%, sustentada por melhora da demanda doméstica e flexibilização monetária gradual em várias economias. Em 2027, o crescimento deve avançar a 2,5%, ainda abaixo das médias observadas antes da pandemia, em meio a limitações estruturais e riscos associados ao ambiente global.

Na Argentina, o Banco Mundial estima crescimento de 4,6% em 2025, revertendo contração de 1,3% em 2024, antes de desacelerar a 4% em 2026 e permanecer neste nível em 2027. Antes, as projeções eram de PIB de 5,5% em 2025 e de 4% nesta ano. Além das incertezas políticas, episódios de pressão cambial e juros de mercado mais elevados tendem a pesar sobre a demanda interna, apesar do apoio externo.

Já o crescimento do México desacelerou de 1,4% em 2024 para 0,2% no ano passado, estima o relatório. Neste ano, contudo, o PIB mexicano deve se recuperar e avançar 1,3%, acima da previsão anterior de 1,1%, acelerando a alta de 1,8% em 2027. Conforme a instituição, o investimento e o comércio continuam contidos por disputas tarifárias e a revisão pendente do acordo comercial com os EUA e o Canadá (USMCA).

No Chile, o Banco Mundial estima crescimento estável de 2,6% em 2025, acima da estimativa anterior de 2,1%, mas desaceleração nos anos posteriores, a 2,2% em 2026 e a 2,1% em 2027, em ambiente de recuperação gradual da demanda doméstica, conversão gradual dos juros para nível neutro e investimentos em mineração.

Na Venezuela, o relatório alerta que as perspectivas seguem "altamente incertas", condicionadas à evolução das sanções, da produção de petróleo e do ambiente político, o que limita a previsibilidade do crescimento e mantém riscos elevados para a economia.

