Banco Mundial reduz previsão para crescimento do PIB do Brasil em 2025 e 2026

A instituição estima que a economia brasileira tenha terminado 2025 com crescimento de 2,3%, taxa 0,1 ponto porcentual menor que a divulgada pela instituição em junho do ano passado.

O Banco Mundial reduziu a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2025 e em 2026, mas segue esperando expansão de pelo menos 2% para o Produto Interno Bruto (PIB) do País neste ano e no próximo. As projeções estão na edição mais recente do relatório da instituição sobre as perspectivas econômicas mundiais.

Para 2026, a expansão projetada é de 2,0%, ou 0,2 ponto porcentual abaixo da estimativa anterior, e para o ano que vem de 2,3%, sem alteração.

"Embora haja expectativa de alguma suavização da política monetária, depois de os juros chegarem a 15% ao ano em 2025, o nível ainda elevado dos juros reais, obstáculos relacionados ao comércio e a incerteza global elevada devem pesar sobre os investimentos e as exportações", disse o Banco Mundial no relatório.

A instituição também destacou que a dívida bruta do governo está "em trajetória de alta" e deve continuar aumentando, trazendo preocupação sobre a sustentabilidade da política fiscal do Brasil. "As perspectivas fiscais no curto prazo estão sujeitas a compromissos com gastos obrigatórios, juros reais elevados e uma demanda externa modesta", acrescentou.