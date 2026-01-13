Banco Mundial: Europa e Ásia Central perdem fôlego em 2025, mas devem reagir até 2027

O crescimento econômico da Europa e da Ásia Central perdeu fôlego em 2025, mas deve se estabilizar em 2026 antes de ganhar alguma tração em 2027, segundo relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, 13. A instituição estima que a expansão regional tenha desacelerado para 2,4% em 2025, mesma projeção anterior, ante avanço de 3,6% em 2024, refletindo sobretudo consumo privado mais fraco, em especial na Rússia, como efeito defasado de uma política monetária restritiva.

Para 2026, o Banco Mundial projeta que o crescimento da região permaneça estável em 2,4%, ante projeção de 2,5% no relatório anterior, sustentado por demanda doméstica sólida, que deve compensar os efeitos negativos de um ambiente externo mais fraco. Em 2027, a expansão é esperada em 2,7%, inalterada em relação a estimativa anterior, impulsionada principalmente pela aceleração da atividade na Turquia e pela recuperação gradual das exportações.