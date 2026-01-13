Banco Mundial eleva previsão de crescimento do PIB da China para 2025 e 2026

Segundo o relatório, a economia chinesa mostrou-se mais robusta do que o previsto, principalmente em razão do estímulo fiscal e do aumento das exportações para mercados fora dos Estados Unidos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,9% em 2025 e deve desacelerar para alta de 4,4% em 2026, de acordo com o relatório Perspectivas Econômicas Globais, do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, 13. As estimativas representam um aumento em relação ao levantamento divulgado no ano passado, em que as previsões eram de 4,5% e 4,0%, respectivamente. Para 2027, a entidade projeta crescimento do PIB chinês de 4,2%.

"O crescimento da China deve desacelerar ao longo de todo o horizonte de projeção, pois os efeitos do estímulo fiscal contínuo e de outras medidas de apoio às políticas públicas são superados pela confiança fraca em meio a uma desaceleração estrutural da economia", alerta o Banco Mundial.

O relatório justifica o aumento das projeções para a economia chinesa em relação aos dados de junho devido a novo estímulo fiscal do governo de Pequim, à resiliência contínua das exportações e à melhora do sentimento dos investidores, em razão de uma política comercial relativamente mais estável e de alívio parcial nas tarifas.

Para 2027, o Banco Mundial projeta que o crescimento diminua ainda mais, para 4,2%, à medida que desafios estruturais, como a queda do crescimento da produtividade, os altos níveis de endividamento e fatores demográficos adversos, continuem a pesar sobre o crescimento potencial.